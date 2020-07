Rilis Video Musik Baru, Via Vallen Singgung Peristiwa Mobilnya Dibakar

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan rilis video musik cover lagu How You Like That milik BLACKPINK, Via Vallen ikut mencurahkan isi hatinya.

Melelaui keterangan di akun Youtube miliknya, Via Vallen menyebut pembuatan video musik tersebut dilakukan sebelum peristiwa terbakarnya mobil mewah miliknya.

Proses pembuatan video musik lagu cover itu sendiri, lanjut Via Vallen, dikerjakan di garasi rumah.

"Rekaman ini dilakukan di rumah, pembuatan video ini juga di lakukan di garasi rumah tepat sebelum terjadinya musibah mobil dibakar," tulis keterangan unggahan di akun YouTube resmi Via Vallen, dikutip Sabtu.

Sejak pertama diunggah pada tanggal 2 Juli 2020, video musik cover lagu "How You Like That" dengan aransemen musik koplo telah ditonton sebanyak 400 ribu kali, dan masuk dalam trending nomor 24 di YouTube.

Melalui cover lagu itu, Via Vallen berharap dapat mengobati rindu para penggemar dan penikmat musik di Indonesia.

"Semoga cover koplo ini bisa mengobati rindu teman teman vyanisty, semoga yang non vyanisty juga bisa terhibur dan suka dengan versi koplo ini," sambung keterangan dalam unggahan itu.

"Besar harapan saya, semoga dengan membuat lagu 'How You Like That' versi koplo, bisa menjadi jembatan untuk musik tradisional kita bisa lebih dikenal lagi," demikian dalam keterangan tersebut. (ant/jpnn)



