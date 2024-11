Rilis Vinyl Debut Album, Sunlotus Gelar Tur Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Band shoegaze/altrock, Sunlotus mengumumkan rangkaian tur bertajuk Soar To The Sun 2024.

Setelah sukses melakukan tur Loud Air Waves bersama Enola, War Fighters dan band Shanghai, Pale Air pada Mei 2024 lalu, Sunlotus kini kembali merambah jalanan.

Tur kali ini terasa spesial karena menjadi bagian dari promosi rilis ulang debut album Sunlotus, This Old House yang dirilis 2019 silam.

Sebelumnya This Old House sempat dirilis ulang dalam format kaset dengan bundling bersama EP Fever sebagai rilisan ganda via 2 label Malaysia, Into the Fray Records dan Ruas Records untuk pasar Asia Tenggara.

Reissue kali ini dalam format vinyl 12' merupakan hasil kerja sama dua label asal Indonesia dan Cina, Maldoror Manifesto (Surabaya) dan Shengjian / SJ Records (Shanghai).

Piringan hitam debut album Sunlotus itu akan tersedia dalam 2 varian warna, hitam dan hijau dengan penambahan 2 additional bonus track berjudul Astronomy dan Blue Ether.

Single Blue Ether sendiri sudah dirilis sebagai video lyric yang bisa dinikmati melalui akun Sunlotus di YouTube.

Dalam tur Soar To The Sun, band yang beranggotakan Made Dharma (gitar/vokal), Dzul Fawaid Ahmad (gitar), Sinergy Aditya (bas), dan Bagus Pratama (drum) itu akan kembali menyambangi Singapura dan Malaysia untuk kedua kalinya.