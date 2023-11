Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil Sampaikan Kabar Bahagia, Apa Itu?

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil tengah berbahagia. Mereka akan memiliki buah hati yang pertama.

Melalui akunnya di Instagram, Ririn membagikan potret mesra bersama sang suami dan mengumumkan kehamilannya.

Pada foto tersebut, Ibnu Jamil tampak memeluk mesra Ririn Ekawati dari belakang.

Keduanya tersenyum sambil menggenggam tangan di area perut Ririn Ekawati.

"It’s a gift and we’re blessed. Can’t wait," tulis Ririn, sebagai keterangan foto yang diunggahnya belum lama ini.

Unggahan Ririn itu pun langsung menuai beragam komentar dari rekan artis dan juga pengikutnya di Instagram.

Dian Sastrowardoyo tampak ikut meninggalkan komentar, "Omg so happy for you guys!!!! Selamat ya."

Tissa Biani pun tak ketinggalan memberikan selamat kepada pasangan tersebut.