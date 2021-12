Rizky Febian dan Rossa jadi Artis Lokal Paling Banyak Didengar di Joox 2021

jpnn.com, JAKARTA - Layanan musik streaming Joox merilis daftar musik yang paling banyak didengarkan di Indonesia sepanjang 2021.

Lagu “Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti” yang dibawakan penyanyi pendatang baru Anneth Delliecia menempati posisi teratas sebagai lagu favorit.

Disusul “To The Bone” dari Pamungkas, dan “Melukis Senja” yang dibawakan Budi Doremi.

Joox juga mengumumkan penyanyi lokal yang paling banyak didengarkan selama 2021.

Posisi pertama untuk penyanyi solo laki-laki terpopuler ditempati Rizky Febian, sedangkan penyanyi perempuan diduduki oleh Rossa.

Berikut ini daftar lengkap musik populer sepanjang 2021 di platform Joox Indonesia:

5 lagu yang paling banyak didengarkan:

1. Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti – Anneth Delliecia

2. To The Bone – Pamungkas

3. Melukis Senja – Budi Doremi

4. Here’s Your Perfect – Jamie Miller

5. Putus Atau Terus – Judika

3 penyanyi laki-laki paling banyak didengarkan:

1. Rizky Febian

2. Judika

3. Pamungkas