Rossa Sapa Afgan Begini, Warganet Malah Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Afgan Syahreza dan Rossa memang tak henti-hentinya menjadi sorotan.

Baru-baru ini, Rossa kembali membuktikan kedekatannya dengan Afgan.

Seperti yang terlihat pada foto yang diunggahnya di Instagram, Selasa (7/11).

Pada foto tersebut, keduanya tampak sedang duet di atas panggung.

Bukan penampilannya yang menjadi sorotan, melainkan tulisan Rossa yang memanggil Afgan dengan sebutan istimewa.

"My first dial call. Thank you for being who you are and supporting me at all times,” tulis Rossa sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Biasanya, sebutan "my first dial call" digunakan seseorang untuk menyebut orang terdekat yang selalu menjadi andalan.