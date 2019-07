Rp 1,8 Triliun! Antoine Griezmann Resmi Milik Barcelona

jpnn.com, BARCELONA - Saga transfer Antoine Griezmann berakhir. Pemain Prancis berusia 28 tahun itu resmi menjadi milik Barcelona setelah klausul pelepasannya di Atletico Madrid ditebus sebesar EUR 120 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun, Jumat (12/7) siang waktu setempat.

Ya, Barcelona pun tak butuh waktu lama mengumumkan rekrutan barunya.

"Barcelona telah membayar klausul pembelian 120 juta euro untuk membebaskan Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Pemain akan menandatangani kontrak dengan klub barunya untuk lima musim, hingga 30 Juni 2024 dengan klausul pembelian EUR 800 juta," bunyi pernyataan Barcelona di situs resminya.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019