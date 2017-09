Ruben Onsu Tinggalkan Bisnis Kue Kekinian, Ini Alasannya..

Ruben Onsu dan Sarwendah Tan. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu dan istrinya, Sarwendah memutuskan mundur dari bisnis kue kekinian.

Sebelumnya, Ruben membuka bisnis kue dengan nama Thal Cake, sementara sang istri membuka bisnis kue bernama Jambi Jambe.

Thal Cake dan Jambi Jambe merupakan produk kue yang berada di bawah Jannah Corporation, manajemen milik Zaskia Sungkar dan Irwansyah.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa (26/9), Ruben menjelaskan alasannya dia mundur dari bisnis tersebut.

"Saya akui bisnis banyak, itu yang membuat kami tidak fokus. Saya emang mau fokus di Geprek Bensu aja. Geprek terus buka cabang, makanya butuh pantauan saya langsung," kata Ruben.

Menurut Ruben, keputusannya mundur bukan karena memiliki banyak saingan dalam bisnis kue kekinian.

"Buat saya persaingan itu harus dilihat dari sisi positif. Semua juga punya saingan. Kalau enggak mau saingan ya sana hidup di hutan. Capek juga hidup lo kalau ngurusin persaingan," ‎tutur Ruben.

Pria 34 tahun ini mengungkap mundurnya dia dan Sarwendah dari bisnis kue kekinian dilakukan dengan baik-baik. "‎Ini sudah kesepakatan dua pihak. So far everything okay," ucap Ruben.