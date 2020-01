Rumah Diterjang Banjir, Yuni Shara: Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara ternyata ikut kena dampak banjir yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya, Rabu (1/1). Rumahnya yang berlokasi di Jakarta Selatan juga dimasuki genangan air.

Banjir yang masuk ke rumah Yuni Shara mencapai ketinggian sebetis orang dewasa. Hal tersebut diketahui dari unggahan kakak Krisdayanti itu di akun Instagram miliknya.

Yuni Shara memperlihatkan kondisi dalam rumah yang digenangi air. Dia tampak berjalan di tengah air yang tampak keruh.

Meski demikian, pelantun Desember Kelabu itu tetap mengucap syukur atas kejadian ini. Yuni Shara menganggap ini adalah berkah pergantian tahun.

"Alhamdulillah. Thank you 2019, welcome 2020. #YuniShara #banjiraribanjirberkah," ungkap Yuni Shara sebagai keterangan foto, Rabu (1/1).

Banjir yang melanda rumah perempuan 47 tahun itu menarik simpati netizen. Banyak rekan maupun followers mendoakan agar air segera surut. (mg3/jpnn)