Rumah Tangga DJ Butterfly Dikabarkan Retak

Rumah tangga DJ Katty Butterfly dengan suaminya Andri Tanu Wijaya dikabarkan di ambang perceraian.

Kabar itu mencuat setelah Katty dan Andri sama-sama menghapus foto kebersamaan mereka, yang tersisa hanya foto putrinya.

Andri hanya menyisakan satu foto putrinya hasil pernikahannya dengan DJ asal Thailand itu.

Belum lama ini Katty juga mengunggah foto dengan mata sembab memeluk putrinya dengan keterangan yang menyentuh.

“Mami will fight for your future de semangat,” tulisnya.

Sementara, Andri juga baru membagikan video lagu Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari berjudul ‘Menghapus Jejakmu’.

Keduanya juga sudah tidak saling follow akun Instagram.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari keduanya soal kabar perceraian.