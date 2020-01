Rupiah Hari Ini Masih Belum Bisa Bangkit

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan pada akhir pekan, Jumat (31/1), ditutup melemah 10 poin atau 0,07 persen di level Rp 13.655 per dolar AS, berbanding hari sebelumnya di Rp 13.645 per dolar AS.

"Dengan diumumkan virus corona sebagai darurat kesehatan global, maka pemerintah akan melakukan rapat kabinet untuk membahas penanggulangannya. Hal ini bisa menenangkan kondisi pasar dan meyakinkan bahwa perekonomian dalam negeri stabil sehingga arus modal asing kembali masuk," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (30/1) malam, menyatakan virus corona yang menyebar cepat sebagai darurat kesehatan global, tetapi mencatat bahwa tidak perlu dikeluarkan larangan perjalanan dan perdagangan.

Jumlah kematian akibat virus corona di China saat ini terus menanjak menjadi 213 orang.

Jumlah orang yang terpapar virus corona jenis baru yang diberi nama "2019-nCoV" itu dalam 24 jam terakhir juga bertambah menjadi 9.066 orang dan yang terduga sebanyak 12.167.

Rupiah pada Jumat pagi dibuka stagnan di level Rp 13.645 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.645 per dolar AS hingga Rp 13.663 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan rupiah melemah menjadi Rp 13.662 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp 13.652 per dolar AS. (antara/jpnn)