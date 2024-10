Rupiah Hari Ini Melorot Lagi, Harga Emas Makin Meroket!

jpnn.com - JAKARTA - Rupiah hari ini, Jumat (18/10) dibuka melorot enam poin atau 0,04 persen menjadi Rp 15.513 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.507 per USD.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan penurunan kurs rupiah terjadi setelah data ekonomi Amerika Serikat (AS) membaik secara signifikan.

“USD menguat terhadap mayoritas mata uang utama setelah data ekonomi AS membaik secara signifikan. Penjualan Ritel AS pada September 2024 secara mengejutkan meningkat menjadi 0,4 persen month on month (mom) dari sebelumnya 0,1 persen mom pada Agustus 2024,” kata Josua dikutip, Jumat.

Data ritel melampaui estimasi konsensus, yang hanya mencapai 0,3 persen mom.

Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir pada 11 Oktober 2024 turun menjadi 241 ribu dari 260 ribu, jauh lebih rendah dari yang diperkirakan 259 ribu.



Data ekonomi AS yang lebih baik meningkatkan ketidakpastian mengenai jalur penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed di sisa tahun 2024.



Saat ini, probabilitas penurunan suku bunga 25 basis poin (bps) dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Desember 2024 adalah sekitar 70 persen, turun dari sebelumnya 80 persen.



Selain itu, tren naik Indeks USD didukung oleh depresiasi Euro. Euro terdepresiasi terhadap USD setelah rilis kebijakan moneter terbaru European Central Bank (ECB) dan inflasi Eurozone. ECB memangkas suku bunga kebijakan untuk ketiga kalinya pada 2024 sebesar 25 bps menjadi 3,25 persen, sejalan dengan ekspektasi pasar.



Inflasi Eurozone menurun menjadi 1,7 persen year on year (yoy) pada September 2024 dari 1,8 persen yoy. Kedua angka tersebut meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih agresif dari ECB, yang memperlebar spread terhadap Fed Funds Rate (FFR).



Josua memperkirakan rupiah akan berada di rentang Rp 15.450 per USD sampai dengan Rp 15.550 per USD pada perdagangan hari ini.

Emas Meroket

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi (18/10) naik Rp 7.000 menjadi Rp 1.503.000 per gram.



Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat, menjadi Rp 1.353.000 per gram.

Daftar harga emas selengkapnya:



-Harga emas 0,5 gram: Rp 801.500



- Harga emas 1 gram: Rp 1.503.000



- Harga emas 2 gram: Rp 2.946.000



- Harga emas 3 gram: Rp 4.394.000



- Harga emas 5 gram: Rp 7.290.000



- Harga emas 10 gram: Rp 14.525.000



- Harga emas 25 gram: Rp 36.187.000



- Harga emas 50 gram: Rp 72.295.000



- Harga emas 100 gram: Rp 144.512.000



- Harga emas 250 gram: Rp 361.015.000



- Harga emas 500 gram: Rp 721.820.000



- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.443.600.000