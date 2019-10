Rupiah Hari Ini Menguat Rp 14.131 per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, pada Senin pagi bergerak menguat 17 poin atau 0,12 persen menjadi Rp 14.131 per dolar AS, dibanding posisi sebelumnya di level Rp 14.148 per dolar AS.

Kendati demikian, dolar AS masih bertahan di kisaran Rp 14.100.

Sementara itu, kurs tengah nilai tukar mata uang China, renminbi atau yuan, menguat 10 basis poin menjadi 7,0680 terhadap dolar AS pada Senin, setelah akhir pekan lalu naik 99 basis poin, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS).

Baca Juga: Rupiah Hari Ini Terhadap Dolar AS Melemah 22 Poin

Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja. (antara/jpnn)