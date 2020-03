Rupiah Jatuh Lagi Menjadi Rp 14.374 per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Rupiah hari ini, Rabu (11/3), terpuruk lagi 22 poin atau 0,16 persen menjadi Rp 14.374 per dolar AS, seiring pelemahan aset berisiko.

"Memang aset berisiko lain juga berbalik melemah seperti indeks saham Asia. Kemungkinan karena menunggu ekspektasi stimulus pemerintah AS," kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu.

IHSG sendiri ditutup melemah 66,72 poin atau 1,28 persen ke posisi 5.154,11. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 12,7 poin atau 1,53 persen menjadi 819,77.

Baca Juga: Nasib Rupiah Menunggu Reaksi Pasar terhadap Stimulus Pemerintah

Pelemahan IHSG tersebut seiring dengan turunnya bursa saham regional Asia.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp14.305 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.305 per dolar AS hingga Rp14.395 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.323 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.411 per dolar AS. (antara/jpnn)