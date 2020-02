Rupiah Melorot Tajam, Harga Emas Menanjak Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah hari ini, Kamis (20/2), melorot tajam hingga 60 poin, sedangkan perburuan ke aset save haven terdongkrak signifikan.

Rupiah hari ini ditransaksikan turun 0,44 persen menjadi Rp13.755 per dolar AS dari sebelumnya Rp 13.695 per dolar AS.

"Para pelaku pasar hari ini akan mengantisipasi kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral China sebagai salah satu bentuk stimulus untuk menumbuhkan kembali ekonomi di tengah wabah Virus Corona," kata Kepala Riset Monex Investindo Futures di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Rupiah Masih Belum Kuat Melawan Epidemi Virus Corona

Di samping itu, lanjut Ariaton, pelaku pasar juga tengah menunggu hasil dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Kamis ini.

Sementara itu, harga emas bersertifikat PT Antam Tbk naik Rp 5.000 menjadi Rp 788.000 per gram dari sebelumnya Rp783.000.

Harga jual atau pembelian kembali (buy back) emas Antam naik Rp 6.000 di angka Rp 708.000 per gram dari sebelumnya Rp 702.000 per gram. (mg8/jpnn)

Baca Juga: Harga Emas Dunia Terkerek Naik ke Level Tertinggi

Berikut harga pecahan emas batangan tercatat di Logam Mulia Antam Pulo Gadung:

- Harga emas 0,5 gram : Rp418.500

- Harga emas 1 gram : Rp788.000

- Harga emas 2 gram : Rp1.525.000

- Harga emas 3 gram : Rp2.266.000

- Harga emas 5 gram : Rp3.760.000

- Harga emas 10 gram : Rp7.455.000

- Harga emas 25 gram : Rp18.530.000

- Harga emas 50 gram : Rp36.985.000

- Harga emas 100 gram : Rp73.900.000

- Harga emas 250 gram : Rp184.500.000

- Harga emas 500 gram : Rp368.800.000

- Harga emas 1.000 gram : Rp737.600.000