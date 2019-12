Rupiah Pagi Ini Terdepresiasi 7 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar spot Jakarta, Kamis (12/12), melemah 7 poin atau 0,05 persen menjadi Rp 14.045 per dolar AS, sebelumnya Rp 14.038.

Penurunan itu ditengarai pascabank sentral AS The FED menahan suku bunga acuannya.

"Rupiah kemungkinan akan kembali melemah dalam perdagangan hari ini," kata Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Diprediksi Masih Positif

The Fed mempertahankan suku bunga stabil dan Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan kenaikan inflasi yang signifikan dan persisten diperlukan untuk menaikkan suku bunga.

The Fed mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran target 1,50 persen hingga 1,75 persen, dan komite penetapan suku bunga bank sentral AS mengatakan setelah pertemuan kebijakan dua hari bahwa mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS moderat dan pengangguran rendah sampai pemilihan presiden tahun depan.

Pelaku pasar akan mengawasi pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) besok, tetapi sebagian besar akan tetap fokus pada apa yang terjadi pada Sabtu (14/12) sehubungan dengan negosiasi perdagangan AS-China.

Presiden AS Donald Trump telah menetapkan 15 Desember sebagai tanggal untuk mengenakan tarif hampir 160 miliar dolar AS pada barang-barang konsumen China.

Ibrahim memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp 13.990 per dolar AS hingga Rp 14.070 per dolar AS. (antara/jpnn)