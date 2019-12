Rupiah Diyakini Bisa Merangkak Naik ke Rp 14.000

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, meyakini nilai tukar (kurs) rupiah di pasar spot hari ini, Selasa (10/12), bisa terus menguat ke angka Rp 14.000 per dolar AS.

"Dalam perdagangan Selasa ini, kurs rupiah kemungkinan masih akan menguat terbatas," katanya di Jakarta.

Ibrahim memperkirakan kurs rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp 13.990 per dolar AS hingga Rp14.040 per dolar AS.

Jika melihat trennya pada pembukaan hari ini, Selasa, pada pukul 10.07 WIB kurs rupiah bergerak menguat empat poin atau 0,03 persen menjadi Rp 14.006 per dolar AS, berbanding posisi sebelumnya di level Rp 14.010 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa ini menunjukkan kurs rupiah menguat menjadi Rp 14.004 per dolar AS berbanding hari sebelumnya di posisi Rp 14.021 per dolar AS.

Dari domestik, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berkisar 5,1-5,5 persen, sedangkan proyeksi pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 5,1 persen.

Namun Bank Indonesia nampak lebih optimis pertumbuhan ekonomi 2020 karena sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 sebesar 3,1 persen atau lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar 3 persen.

Menurut Bank Indonesia, penopang pertumbuhan ekonomi tahun depan masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Karena dengan kondisi ekonomi global dan perang dagang yang masih terjadi, membuat konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah tetap menjadi andalan.