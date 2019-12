Intervensi Pemerintah Mampu Kuatkan Nilai Tukar Rupiah Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Intervensi pemerintah maupun Bank Indonesia, membuah hasil positif dalam upaya menguatkan nilai tukar (kurs) rupiah di tengah sentimen perang dagang.

Hari ini, Rabu (3/12), rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,07 di level Rp 14.105 per dolar AS, berbanding posisi sebelumnya Rp 14.115 per dolar AS.

"Dengan memanasnya kembali kondisi global, Pemerintah terus melakukan strategi bauran guna untuk menenangkan kondisi pasar dan meyakinkan bahwa perekonomian dalam negeri sangat stabil sehingga arus modal keluar kembali tertahan," kata Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Rabu.

Dengan kondisi global yang begitu kuat, Bank Indonesia (BI) juga melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi di perdagangan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia membuahkan hasil sesuai dengan keinginan pasar sehingga rupiah kembali menguat dalam penutupan pasar sore ini," kata Ibrahim.

Dari eksternal, Presiden AS Donald Trump akan menerapkan kembali bea masuk terhadap baja dan aluminium impor dari Brasil dan Argentina, setelah kedua negara itu sengaja mendevaluasi mata uang yang menyebabkan petani di AS kehilangan daya saing.

Di sisi lain, Trump juga mengenakan tarif hingga 100 persen atas barang-barang Prancis senilai 2,4 miliar dolar AS untuk produk pertanian seperti anggur dan keju yang masuk dalam daftar barang yang ditargetkan.

Hal itu dilakukan AS setelah Perwakilan Dagang AS menemukan fakta bahwa Prancis memberi pajak tinggi pada perusahaan teknologi AS, Google, Apple Facebook dan Amazon. (antara/jpnn)