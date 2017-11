Rute Ragunan-Monas Cuma 1 jam

Transjakarta. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memodifikasi rute perjalanan di sejumlah ruas DKI Jakarta yang mengalami kemacetan akibat pembangunan proyek infrastruktur.

Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, rute Ragunan-Monas telah dilakukan uji coba selama dua minggu.

Rute Ragunan-Monas difokuskan pada pelanggan yang tinggal di selatan Jakarta, yang berangkat kerja pagi.

"Hasilnya waktu tempuh untuk rute Ragunan-Monas melalui jalur Pangeran Antasari, Jakarta Selatan hanya membutuhkan waktu 1 jam," ujar Budi dalam siaran persnya, Kamis (8/11).

Dari hasil uji coba tersebut juga didapatkan waktu tempuh rute dari halte Ragunan sampai Halte Bundaran Senayan hanya 50 menit.

"Pencapaian itu memudahkan pelanggan Transjakarta untuk terintegrasi dengan layanan lainnya yang disediakan perusahaan transportasi milik Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Transjakarta telah membuat rute Monas - Ragunan via koridor 13 yang bisa menghemat waktu tempuh.

Rute ini merupakan bagian dari tiga rute ekspress dan tiga rute lintas mulai Senin (23/10). Keenam layanan baru ini, yakni rute lintas Pulogadung – Harmoni (via koridor 10 dan 4), rute ekspress PGC – Tanjung Priok (via tol) dan Tanjung Priok – PGC (via tol).