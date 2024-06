Sah! Marc Marquez Pindah ke Tim Pabrikan Ducati Lenovo

jpnn.com, JAKARTA - Ducati akhirnya resmi mengumumkan bahwa juara dunia delapan kali, Marc Marquez, akan bergabung ke tim pabrikan pada MotoGP 2025.

Melalui akun media sosial resmi mereka, Ducati memastikan bahwa Marc Marquez sudah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

Sebelumnya, Jorge Martin mengumumkan kepaindahannya dari Ducati Lenovo ke Aprilia mulai musim depan.

Artinya, Marc Marquez menggantikan tempat Martin dan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia.

"HERE WE GO: Sekarang sudah resmi. Marc Marquez akan bergabung dengan Ducati Lenovo Team selama dua tahun bersama Francesco Bagnaia untuk musim 2025-2026! Benvenuto, Marc!" tulis Ducati dalam unggahan tersebut.

Marquez sendiri mengungkapkan kegembiraannya bergabung ke tim pabrikan Ducati.

Baca Juga: Penyebab Motor Marc Marquez Berasap di Race MotoGP Italia

"Saya sangat senang bisa mengenakan warna merah tim pabrikan Ducati di MotoGP musim depan. Sejak pertama kali mengendarai Desmosedici GP, saya langsung menikmati dan beradaptasi dengan baik," ungkap Marquez.

Marc Marquez tampil luar biasa sejak pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing.