Sah! Roy-Teddy dan Arjuna-Dendy Gelar Sertijab saat Pengukuhan Pengurus DPP GMNI Periode 2019-2022

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Aula Stovia, Museum Kebangkitan Nasional, Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020). Pengukuhan mengusung tema The Rediscovery of Our Revolution: Reposisi Organisasi, Reaktualisasi.

Prosesi pengukuhan diwujudkan dengan pembacaan Ikrar Prasetya Korps Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang oleh Ketua Umum (Ketum) GMNI Periode 2019-2022, Arjuna P. Aldino, diikuti seluruh pengurus DPP GMNI.

Sebelum prosesi pengukuhan, rangkaian acara dimulai dengan serah terima jabatan (sertijab), dari ketum dan sekretaris jenderal (sekjen) DPP GMNI Periode 2017-2019 ke Ketum DPP GMNI Periode 2019-2022 Arjuna P. Aldino dan Sekjen DPP GMNI Periode 2019, M. Ageng Dendy.

"Ketum dan sekjen, merupakan mandataris kongres. Oleh karena itu, saya sebagai ketum DPP GMNI periode 2017-2019, bersama Sekjen DPP GMNI Periode 2017-2019 Clance Teddy, mengakui bahwa ketum dan sekjen, Arjuna P. Aldino dan M Ageng Dendy, adalah yang sah. Hasil Kongres GMNI di Ambon," kata Ketum DPP GMNI Periode 2017-2019, Robaytullah seperti dilansir dalam siaran pers Humas GMNI, Sabtu (7/3).

Berdasarkan kronologi dan hasil kongres di Ambon, menunjuk Arjuna-Dendy sebagai ketum dan sekjen.

"Arjuna-Dendy, merupakan hasil yang sah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya kongres di Ambon, hingga pengukuhan saat ini," ungkap Roy, sapaan akrab Robaytullah.

Dengan rangkaian sertijab dari ketum dan sekjen sebelumnya ke ketum dan sekjen yang terpilih pada Kongres GMNI di Ambon, Arjuna-Dendy, menegaskan kepemimpinan nasional GMNI yakni di bawah pimpinan Ketum Arjuna P. Aldino dan Sekjen M. Ageng Dendy Setiawan.

Pada Kongres XXI GMNI di Ambon, mayoritas cabang-cabang GMNI memberi dukungan pada Arjuna-Dendy. Ada sebanyak 81 cabang definitif, 4 dewan pimpinan daerah definitif, 6 cabang caretaker dan 4 dewan pimpinan daerah caretaker menegaskan dukungannya pada Arjuna-Dendy. Alhasil, keduanya terpilih secara aklamasi pada kongres tersebut.