Salahkah Mohamed Salah Merayakan Natal?

jpnn.com, LIVERPOOL - Superstar Liverpool Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly menjadi perbincangan di media sosial.

Pria asal Mesir berusia 28 tahun itu mengunggah fotonya bersama istri dan anak sedang bersukacita di bawah pohon Natal.

Lelaki muslim itu tampak merayakan momen Natal.

Sejumlah netizen pun memberi beragam komentar.

Ada yang menilai Salah sosok yang supertoleran, tetapi ada juga yang menganggap Salah menyimpang.

"Isa Ibn Maryam is an important prophet in Islam right ? His mother Mariam is the only woman who have an entire Surah on her in Quran right ? She is blessed for giving birth to this child on this day right? So why a Muslim should not celebrate Christmas?" tutur pemilik akun @The CharlesDN di Twitter.