Salat Jumat Perdana, Deddy Corbuzier: I Feel Good

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier hari ini, (28/6) melaksanakan ibadah salat Jumat perdana setelah resmi menjadi mualaf. Didampingi Gus Miftah, dia datang ke Masjid Bani Umar di Pondok Aren, Jakarta.

Momen tersebut dibagikan Deddy Corbuzier lewat akun Instagram miliknya. Dia mengaku senang bisa melaksanakan salat Jumat perdana, apalagi didampingi Gus Miftah.

"Alhamdulillah. Jumat sholat bareng @gusmiftah katanya sih mau nemenin tiap Jumat," ungkap Deddy Corbuzier.

Gus Miftah sempat bertanya bagaimana perasaan Deddy Corbuzier saat hendak salat Jumat. Presenter Hitam Putih itu pun mengaku dalam kondisi baik.

BACA JUGA: Reaksi Muzdalifah Dikabarkan Jual Rumah Demi Biaya Pernikahan

"What do you feel, bro?," ucap Gus Miftah.

"I feel good, bro," jawab Deddy Corbuzier.

"Doain ini Jumatan pertama untuk Mas Deddy, mudah-mudahan Jumatan berikutnya semakin lancar," imbuh Gus Miftah.