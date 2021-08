Sambut HUT ke-76 RI, KlikFilm Hadirkan Deretan Film Berkualitas Selama Agustus

jpnn.com - Platform digital KlikFilm menghadirkan berbagai film berkualitas mancanegara dalan rangka menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia.



Mulai dari film dokumenter olimpiade berjudul Weight Of God sampai Minamata yang diperankan oleh Jhonny Depp akan tayang di KlikFilm.



Tak hanya dari mancanegara, Direktur KlikFilm Frederica mengatakan film nasional setiap bulannya juga akan dihadirkan.



"KlikFilm akan selalu menghadirkan film-film dari berbagai macam genre setiap bulannya. Kami akan terus berusaha untuk menghapus rasa dahaga pencinta film dan hanya dengan berlangganan Rp 10 ribu per minggu," Frederica, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8).



Sejumlah film lainnya juga akan tayang pada Agustus 2021, di antaranya The White Storm 2: Drug Lord, A Witness Out Of The Blue, Still Mine, Lore, dan Midway To Love.



Berikut sinopsis sejumlah film yang akan tayang di KlikFilm pada bulan ini.



1. Minamata



Film yang diangkat dari buku berjudul sama karya Aileen Mioko Smith dan Eugene Smith ini tayang perdana pada Festival Film Berlin 2020.



Minamata menceritakan tentang seorang fotografer bernama Eugene Smith (Johnny Deep) yang mendapat tawaran proyek besar dari pimpinan majalah Life bernama Robert Hayes (Bill Nighy) untuk meliput situasi yang terjadi di Jepang.



Eugene Smith akhirnya pergi ke Kota Minamata yang ternyata sedang dilanda kasus pencemaran merkuri.



Di sanalah Eugene Smith mulai mengungkap kasus tersebut dengan mengabadikan setiap momen yang ada di Minamata.



Lalu, berhasilkah dia memperlihatkan kondisi Minamata ke dunia luar?



2. The Weight Of Gold



The Weight Of God merupakan film dokumenter yang mengangkat isu kesehatan mental para atlet olimpiade.



Film yang disutradarai Brett Rapkin itu turut menghadirkan wawancara dari atlet-atlet yang pernah berlomba di olimpiade, di antaranya Michael Phelps, Jeremy Bloom, Lolo Jones, Gracie Gold, Bode Miller, dan Shaun White.



3. The White Storm 2: Drug Lords



Film yang disutradarai oleh Herman Yau itu menceritakan tentang mantan anggota geng yang sukses menjadi miliarder bernama Yu Shun-tin (Andy Lau).



Setelah melihat putranya tewas akibat overdosis, Yu Shun-tin pun berjanji akan menggunakan kekayaannya untuk memberantas narkoba.



Namun, rencananya tak berjalan mulus begitu saja lantaran dia harus berhadapan dengan sahabat-sahabatnya ketika masih menjadi anggota geng.



4. A Witness Out Of The Blue



A Witness Out Of The Blue tayang perdana di Festival Film Asia Hongkong pada 18 Oktober 2019.



Film yang dibintangi Louis Cheng itu bahkan juga ditayangkan di Festival Film Internasional Rotterdam 28 Januari sampai 1 Februari 2020.



A Witness Out Of The Blue menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan.



Korban pembunuhan tersebut adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) atas kasus perampokan dengan pembunuhan.



Namun, tak ada yang menyaksikan pembunuhan tersebut selain seekor burung.



Lalu, bagaimana kelanjutannya? Dapatkah kasus pembunuhan itu terungkap?



5. Still Mine



Film drama romantis ini dirilis secara terbatas di Festival Film Internasional Toronto 2012 dan secara umum pada 3 Mei 2013.



Still Mine mengkisahkan tentang petani bernama Craig Morrison (James Cromwell) di desa St. Martins, New Brunswicj yang berjuang melawan birokrat Pemerintah (Jonathan Potts)



Tujuannya agar bisa mendapatkan hak membangun rumah baru untuk sang istri, Irene (Geneviève Bujold).



Sebab, rumah mereka yang ada tak lagi sesuai untuk kebutuhan kesehatan sang istri.



6. Lore



Film Lore mengisahkan tentang perempuan muda bernama Lore yang kebahagiaannya ikut terenggut setelah perang dunia kedua terjadi, Jerman terpecah menjadi beberapa bagian, serta suasana duka makin menyelimuti rakyat Jerman akibat kematian Hitler.



Di bawah kondisi mencekam akan timbulnya peperangan, Lore (Saskia Rosendahl) terpaksa melintasi hutan dan sungai sejauh ratusan kilometer untuk menyelamatkan keluarganya.



Ayah Lore yang merupakan anggota Nazi berada di dalam ancaman penangkapan.



Untuk menyelamatkan nyawanya, Lore beserta empat saudaranya terpaksa meninggalkan kediaman mereka, berusaha bertahan hidup, dan mencoba melintasi 900 kilometer penuh bahaya.



Bagaimana kelanjutan kisah Lore? Kalian bisa menyaksikan di KlikFilm.



7. Midway To Love



Midwah To Love menceritakan tentang Dr. Rachel August yang berprofesi sebagau psikolog dan menolak acara televisi yang dipandunya untuk diubah format tayangnya.



Dia memilih cuti dan kembali ke kampunv halamannya.



Di sanalah Dr. Rachel August kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya di SMA.



Akan tetapi, dia masih memiliki kontrak dengan acara televisi yang dipandu dan harus melanjutkannya.



Lalu, apa yang akhirnya Rachel Pilih?



Tinggal di kampung halaman bersama sang kekasih atau kembali ke kota melanjutkan kariernya? (mcr7/jpnn)



