Samsung: Upaya Mendesain HP Layar Penuh Sedang Berjalan

jpnn.com - Lubang kecil di layar handphone (HP) berperan sebagai rumah untuk kamera depan, namun bagi Samsung hal ini hanya menjadi solusi sementara.

Saat ini, Samsung telah berupaya berupaya menciptakan ponsel tanpa lubang sepenuhnya. Berbicara kepada Kantor Berita Yonhap (via AndroidPIT), Vice Presiden of the Mobile Division's Screen Research and Development Samsung Yang Byung-duk mengatakan, bahwa rencana itu sedang bekerja ke arah layar penuh tanpa lubang.

BACA JUGA: Keren, Begini Wujud Smartwatch Anyar Samsung

"Meskipun tidak mungkin untuk membuat (smartphone full screen) dalam satu atau dua tahun ke depan, teknologi ini dapat bergerak maju ke titik di mana lubang kamera benar-benar tidak akan terlihat, dan tidak akan memengaruhi fungsi kamera dengan cara apa pun," kata Byung-duk seperti dilansir Ubergizmo, Senin (18/3).

Samsung sebelumnya pernah memamerkan konsep smartphone dengan layar penuh tanpa notch, tetapi dia menjelaskan Samsung masih perlu mendesain beberapa ponselnya lagi.



Jika melihat produsen HP lainnya seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo mereka telah beralih menyiasati lubang kecil sebagai rumah kamera ke solusi melalui desain slideout atau pop-up kamera sebagai alternatif. (mg9/jpnn)