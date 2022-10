Santri of The Year 2022, Gus Muhaimin Ajak Santri Berperan Aktif Dalam Pembangunan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Hari Santri Nasional (HSN) 2022 menjadi momentum bagi para santri untuk terus berkarya dan berperan aktif dalam kemajuan bangsa.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan lahirnya HSN menjadi pengakuan bangsa ini atas kiprah santri dan pesantren yang sudah berjuang jauh sebelum bangsa ini merdeka, berlanjut pada era prakemerdekaan hingga saat ini.

”Hari Santri Nasional menjadi momentum bangkitnya nasionalisme dan pengabdian total kepada bangsa, setelah sebelumnya catatan sejarah peran santri pernah dihilangkan oleh Orde Baru,” ujar Gus Muhaimin pada acara Penganugerahan Santri dan Pesantren Inspiratif Nasional “Santri of The Year 2022” di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Gus Muhaimin mengatakan Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari jauh sebelum kemerdekaan sudah mengabdi bersama para masyayaih Nahdlatul Ulama (NU) untuk menanamkan akidah, ilmu, agama, keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan diri sebagai kekuatan umat.

”Puncaknya bersama Bung Karno melahirkan Republik ini. Ini menjadi inspirasi kalau dulu Mbah Hasyim mendirikan Laskar Santri untuk mengusir penjajah, hari ini Laskar Santri punya kewajiban untuk memajukan bangsa,” kata Gus Muhaimin.

“Seluruh kekuatan santri harus berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang agama, sosial, budaya politik dan peradaban. Itulah yang kita lakukan hari ini di tengah berbagai tantangan bangsa,” ujarnya.

Gus Muhaimin mengatakan bahwa jumlah pesantren yang mencapai sekitar 28.000 dan jumlah santri lebih dari 5 juta menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemajuan bangsa.

“Kalau santri maju pasti Indonesia maju. Kalau santri sejahtera, hampir bisa dipastikan bangsa Indonesia sejahtera. Selamat buat para pemenang Santri of The Year. Hormat saya kepada para satri inspiratif. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesuksesan,” ujar Gus Muhaimin yang menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pemenang Santri of The Year 2022.