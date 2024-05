Sebanyak 1.500 Pelari Meriahkan Acara Nu Skin Run 10K

jpnn.com, JAKARTA - Nu Skin Indonesia, perusahaan kecantikan dan kesehatan menggelar lomba lari, Nu Skin Run 10K bertema Discover the Best You di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Total ada 1.500 pelari turut serta dalam lomba yang didominasi peserta perempuan, didominasi kaum pria.

“Melalui event lari perdana yang digelar Nu Skin ini, kami mengajak masyarakat untuk hidup aktif dan sehat, untuk dapat mengungkap versi terbaik dari diri kita semua,” ujar Shita Laksmita, General Manager Nu Skin Indonesia.

Nu Skin Run 10K melombakan dua kategori yaitu Nasional, dan Master 45+ yang merupakan penghormatan bagi para pelari usia senior yang masih aktif berlari untuk mendukung kesehatannya.

Bambang Arwanto dan Raquel Pireira menjadi pemenang pertama untuk kategori Master 45+ Male dan Master 45+ Female.

Sedangkan Juara 1 Nu Skin Run 2024 kategori Nasional Male, diraih oleh Rikki M Simbolon (peraih medali Emas Sea Games 2023 - 10000 meter) dan Juara 2 adalah ?Robi Syianturi (peraih medali Perunggu Sea Games 2023 - 5000 meter).

Di acara ini, Nu Skin juga menghadirkan pengalaman eksklusif yaitu terapi dengan perangkat ageLOC WellSpa untuk merelaksasi otot-otot para peserta yang lelah setelah selesai berlari.

Rencananya kegiatan ini akan digelar rutin setiap tahun sebagai bagian dari komitmen Nu Skin Indonesia untuk mempromosikan gaya hidup sehat.(chi/jpnn)