Sederet Pencapaian BRI di Usia 128 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk genap berusia 128 tahun pada 16 Desember 2023.

Diusianya tersebut BRI menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi untuk negeri.

BRI juga berhasil menyabet prestasi-prestasi penting, baik di bidang utamanya, yakni industri keuangan, maupun secara sosial dan lingkungan selain mencatatkan kinerja yang gemilang secara berkelanjutan.

BRI mencatatkan lebih dari 190 penghargaan sepanjang 2023. Penghargaan tersebut datang dari berbagai lembaga maupun organisasi, di tingkat nasional dan internasional.

Pada rangking Forbes, pemeringkatan BRI terus naik selama 13 tahun terakhir. Berada di urutan 362 pada 2021, angkanya kemudian naik menjadi peringkat 349 pada 2022, dan pada 2023 ini menduduki peringkat Forbes di urutan 307 atau menjadi yang terbaik di Indonesia.

Seperti diketahui, Majalah ekonomi terkemuka di dunia Forbes secara terukur mempublikasikan Forbes The Global 2000 Tahun 2023 yang berisikan daftar 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan penjualan (sales), laba (profit), aset (assets), dan nilai pasar (market value). Pemeringkatan yang didapatkan oleh BRI ini menunjukkan bahwa perseroan mampu menduduki peringkat teratas di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Selain itu, kinerja BRI juga diapresiasi melalui penghargaan Global Finance 30th Annual Best Bank Awards 2023: Best Bank in Indonesia, Euromoney's Awards (Rank 1): Market Leader – Indonesia, dan memborong sembilan penghargaan di FinanceAsia’s 23rd Award, salah satunya Best Companies in Asia Poll: Best Financial Company (Gold).

Tak hanya dari sisi kinerja, begitu pun dari sisi transformasi digital, The Banker Innovation in Digital Banking Awards 2023 memberikan penghargaan kepada BRI untuk Transformation Project (Agen BRILink). Seperti diketahui, layanan AgenBRILink hadir untuk memudahkan masyarakat yang jauh di pelosok untuk bisa mengakses layanan perbankan.