Sega Akan Merilis Konsol Mini, Ada 50 Gim, Sebegini Harganya 

jpnn.com, JEPANG - Sega diam-diam tengah mempersiapkan konsol terbaru yang akan diluncurkan pada awal Oktober 2022 mendatang.

Konsol yang diberi nama Sega Mega Drive Mini 2 ini dikatakan akan memiliki lebih dari 50 gim di dalamnya.

Dikutip dari The Verge, Sabtu (4/6), adapun gim yang tersedia mulai dari Silpheed, Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD, Virtua Racing, dan Shining in the Darkness.

Sega Drive Mini 2 dijadwalkan akan dirilis di Jepang.

Namun, tanggal rilis untuk Amerika Utara dan negara-negara lain belum diumumkan.

Miniatur konsol retro itu akan dibanderol seharga 9,980 yen atau setara Rp 1,1 juta.

Tak hanya itu, Sega juga mengumumkan perangkat tambahan add-on mini Sega CD yang akan dijual seharga 4,500 yen atau setara Rp 495 ribu.

Namun, menurut daftar Sega di situs webnya, add-on tidak menambahkan kemampuan ekstra apapun.