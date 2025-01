Sejak Berdiri PaDi UMKM Berhasil Tingkatkan Transaksinya hingga 3.610 Persen

jpnn.com, JAKARTA - EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa menyatakan PaDi UMKM berhasil secara signifikan meningkatkan jumlah transaksi di dalam platform sebanyak 3.610 persen sejak 2020 sampai saat ini.

Begitu pula dengan perusahaan swasta dan BUMN sebagai pembeli yang naik drastis lebih dari 4.000 persen.

Komang menjelaskan keberhasilan-keberhasilan ini tentu saja dibersamai oleh berbagai pengembangan fitur dan layanan yang semakin memudahkan penjual dan pembeli di dalam marketplace PaDi.

“Transformasi digital adalah sebuah keniscayaan yang kebutuhannya tak terelakkan saat ini. Kami berharap berbagai solusi digital yang kami tawarkan dapat menggerakkan roda ekonomi bangsa sekaligus juga menstimulasi belanja produk dalam negeri,” ujar Komang.

Berkat kegigihan PaDi, pada 2023 silam platform pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Telkom berhasil meraih penghargaan SME Enabler Through Digital of the Year pada Marketeers Editor Choice Award (MECA).

MECA adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh dewan editor Marketeers kepada berbagai brand yang berhasil melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam pemasaran.

Penghargaan ini tak terlepas dari dedikasi serta komitmen Telkom melalui PaDI UMKM dalam mendukung pertumbuhan bisnis UKM di Indonesia.

PaDi adalah inisiatif Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi pengadaan barang dan jasa BUMN menjadi lebih transparan, efisien, dan efektif.