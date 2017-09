Seksinya Ariel Tatum Pamer Belahan Dada Usai Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Keseksian artis peran Ariel Tatum memang sudah diakui banyak orang. Tak heran, kekasih pesepakbola Ryuji Utomo itu selalu menjaga kebugaran tubuhnya.

Dia melakukan beberapa latihan agar kalori dalam tubuhnya terbakar. Seperti yang terlihat pada unggahannya melalui Instagram Story pribadinya.

Dia tampak telentang di lantai dengan alas warna biru dan tersenyum ke arah kamera. Keringat mengucur di pipi, dahi, leher, hingga dada.

Melalui fitur boomerang, Ariel Tatum terlihat berkeringat usai latihan. Dia menunjukkan kegiatannya itu hingga belahan dadanya tampak jelas.

Mengenakan kaus tanpa lengan warna hitam, berulang kali dia memperlihatkan lekuk payudaranya tersebut.

"The tears of my fast lol bye," tulis Ariel Tatum sebagai keterangan video berdurasi lima detik tersebut.

Sebelumnya, Ariel Tatum juga menunjukkan pada para warganet cara memiliki perut rata. Dia berlatih yoga, seperti yang diperlihatkan dalam akun Instagramnya.