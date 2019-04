Selama Ini Golput, Ussy Sulistiawaty Ikut Mencoblos Besok

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Ussy Sulistiawaty memutuskan untuk tidak menjadi golongan putih (golput) pada Pilpres 2019. Setelah absen selama ini, dia memastikan bakal memilih calon presiden dan wakil presiden pada 17 April mendatang.

"Seumur hidup aku belum pernah memilih partai atau pun calon-calon pemimpin bangsa. Golput yes thats me, tapi dulu," ungkap Ussy Sulistiawaty lewat akun Instagram miliknya, Selasa (16/4).

"Enggak ada sedikit pun keinginan untuk nentuin pilihan yang aku mau. Pesta demokrasi yang selalu istimewa untuk rakyat Indonesia, buat aku dulu hanya bulannya semua calon-calon pemimpin 'berkampanye'," sambungnya memajang foto pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Istri Andhika Pratama itu mengaku pandangannya soal pemilihan umun telah berubah. Dia mulai mencari tahu soal calon yang bakal menjadi pemimpin Indonesia

"Dari yang enggak peduli (pemilihan umum), aku mulai mencari tahu siapa calon-calon pemimpin bangsa kita untuk 5 tahun ke depan aku pun akhirnya memutuskan, 17 April besok aku enggak akan GOLPUT lagi," ujar Ussy.

Pelantun lagu It's Me itu berharap siapa pun pemimpin yang bakal terpilih nanti bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Meski demikian, Ussy tidak menyebutkan calon presiden dan wakil presiden yang hendak dipilihnya esok hari.

"Siapa pun presiden dan wakilnya aku yakin beliau-beliau akan bisa memimpin Indonesia dengan baik dan benar, menyatukan semua perbedaan, membawa hal-hal baik untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan Indonesia," imbuh Ussy. (mg3/jpnn)