Selamat! Bank DKI Raih 2 Penghargaan dari The Iconomics

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih dua penghargaan sekaligus, sebagai Indonesia’s 20 Top Digital Financial Brands Awards 2024 dan Top Sharia Business Unit in Regional Bank Category dari media The Iconomics.

Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Henky Oktavianus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemegang saham, para nasabah, dan seluruh mitra kerja yang terus memberikan kepercayaan atas produk dan layanan perbankan dari Bank DKI.

“Bank DKI senantiasa beradaptasi dengan berinovasi menghadirkan berbagai produk dan layanan digital, salah satunya dengan produk unggulan kami, yaitu JakOne Mobile, yang merupakan super apps,” ungkap Henky dalam keterangan resmi, Jumat (23/2).

Menurutnya, dalam mengembangkan produk dan layanan, Bank DKI juga turut berinovasi dari sisi perbankan syariah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Unit Usaha Syariah Bank DKI yang telah menerapkan Dual Banking Leverage Model (DBLM).

“DBLM memungkinkan nasabah yang menghendaki produk dan layanan dengan skema syariah, dapat melakukan transaksi di seluruh kantor cabang, termasuk yang konvensional,” jelasnya.

Penentuan pemenang Indonesia’s 20 Top Digital Financial Brands Awards 2024, dilakukan melalui tiga tahap penilaian, yaitu Focus Group Discusscion, Online Quatitative Survey, dan Penilaian, termasuk metode survey online yang melibatkan hingga lebih dari 10.000 responden di 10 kota besar di Indonesia.

Sementara itu, predikat Top Sharia Business Unit in Regional Bank Category, ditentukan melalui penilaian kinerja keuangan dengan pembobotan neraca keuangan sebesar 60 persen dan laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif sebesar 40 persen.