Selamat, BTS Boyong Tiga Piala di MTV VMA 2021

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola Korea Selatan, Bangtan Sonyeodan atau BTS meraih tiga penghargaan di ajang MTV Video Awards 2021.

Ajang bergengsi itu diselenggarakan di Barclays Center di Brooklyn, New York pada 12 September waktu setempat.

BTS diumumkan sebagai Grup Terbaik serta K-Pop Terbaik dan Lagu Musim Panas Terbaik untuk single Butter.

Penghargaan tersebut menandai bahwa BTS telah tiga tahun berturut-turut mendapat piala untuk Grup Terbaik dan K-Pop Terbaik.

Sedangkan untuk penghargaan Best Song of the Summer atau Lagu Musim Panas Terbaik adalah yang perdana bagi BTS.

BTS menyampaikan pidatonya melalui video penerimaan untuk penghargaan Group of The Year.

"ARMY, ini semua mungkin berkat kalian. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, kami merasakan cinta Anda setiap menit dan detik," ujar RM dikutip Soompi, Senin (13/9).

Sebelumnya, pada 2 September, Guinness World Records mengumumkan bahwa BTS akan masuk dalam Hall of Fame pada 2022.