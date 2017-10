Selamat, Derby Romero Sah Jadi Suami Claudia Dinda

jpnn.com, BALI - Kabar bahagia datang dari pasangan Derby Romero dan Claudia Dinda. Mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri.

Keduanya diketahui menggelar pernikahan di Bali, hari ini Sabtu (14/10).

Kabar bahagia itu terungkap setelah akun gosip lambe lamis mengunggah prosesi sakral pasangan beda profesi itu.

“Finally SAH!! Selamat babang Derby Romero dan mbak Claudia.... Tetep yaaa style nya mbak Claudia nggak berubah. Ketjeeee banget. Stylenya seperti uda jadi identitas diri mbak Claudia. Loooovveee bangeeett,” tulis akun lambe_lamis sebagai keterangan video yang diunggah.

Tak hanya sang akun gosip, salah satu kerabat dekat Derby Romero juga mengunggah momen bahagia itu di akun Instagramnya.

"Congratz to my brotha @derbyromero and beautiful @miss_adinda_mae best of luck ahead my brotha.. Happy wedding," tulis Teguh Haryanto sebagai keterangan foto yang diunggah.

Selain mengunggah foto, pria yang diketahui berprofesi pengusaha ini juga memperlihatkan seluruh rangkaian dari pernikahan Derby Romero melalui Instagram Storynya.(mg7/jpnn)