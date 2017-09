Cekidot, Derby Romero dan Claudya Adinda Menikah 14 Oktober

Derby Romero-Claudia Adinda. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah melamar sang kekasih saat Natal tahun lalu, Derby Romero siap naik ke pelaminan.

Derby Romero akan menikahi kekasihnya, Claudia Adinda pada 14 Oktober nanti.

Kabar itu diungkap akun gosip Instagram lambeturah yang mengunggah foto undangan pernikahan pemain film Petualangan Sherina.

Dalam undangan itu bertuliskan nama kedua calon pengantin, Derby Nainggolan dan Claudia Adinda. Juga ada foto mereka dalam bentuk lukisan.

Derby Romero dan Claudya Adinda akan melangsungkan pemberkatan pada 14 Oktober 2017 pada pukul 16.30 WIB. Dan pesta akan digelar pada pukul 19.00 WIB.

Kekasih Derby juga sempat mengunggah lukisan yang sama dengan undangan. Rupanya itu merupakan foto prewedding yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

"Best pre-wedding present! Given & hand drawn by my super talented bestie @ykhaamelzThank you so much for this extraordinary present & making it so beautiful We will forever cherish this Love You Always," tulis Claudya Adinda, Kamis (28/9).

Mengetahui kabar itu, warganet pun langsung mendoakan kelancaran pernikahan keduanya.