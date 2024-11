Selamat! Dirut SIG Raih Top CEO Indonesia Awards 2024

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Utama PT Semen Indonesia (SIG), Donny Arsal meraih penghargaan The Best CEO: Strong Commitment in Utilisation of Alternative Fuel as Coal Alternative di ajang Top CEO Indonesia Awards 2024 di Pullman Bandung Grand Central, pada Jumat (15/11).

Donny Arsal dinilai sebagai pemimpin yang memiliki komitmen dalam mendorong penggunaan bahan bakar alternatif sebagai substitusi batu bara dalam kegiatan produksi untuk menghadirkan produk semen ramah lingkungan yang rendah karbon, sekaligus berpartisipasi dalam upaya global mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.

Top CEO Indonesia Awards 2024 merupakan ajang penghargaan dan apresiasi bagi para Chief Executive Officer (CEO) dari perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebanyak 51 CEO diberikan apresiasi karena dinilai berhasil memimpin perusahaan dengan kinerja dan program keberlanjutan yang luar biasa sepanjang 2022-2023.

Mereka juga sukses meningkatkan aset, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih, serta mengimplementasikan program yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan masyarakat.

Donny mengatakan, penggunaan bahan bakar alternatif di pabrik-pabrik SIG dijalankan dengan prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah pertanian, industri, sampah padat perkotaan (municipal solid waste) yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF), biomassa dan sumber lainnya.

Inisiatif ini menjadi bukti kepedulian SIG terhadap kelestarian lingkungan, serta partisipasi Perusahaan dalam upaya mencapai target net zero emission pada 2060.

“Top CEO Indonesia Awards 2024 merupakan apresiasi atas kerja sama yang baik antara manajemen dan seluruh karyawan, dukungan yang solid dari Dewan Komisaris SIG, serta arahan dari Kementerian BUMN dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Penghargaan ini semakin memotivasi SIG untuk terus melaksanakan konservasi energi melalui konsumsi energi secara efektif dan efisien, serta peningkatan penggunaan sumber energi alternatif,” kata Donny Arsal.