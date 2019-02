Selamat, Maya Septha Lahirkan Anak Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Maya Septha dan suaminya Krisna Wardhana Sidarta kini tengah berbahagia dengan hadirnya anggota keluarga baru.

Maya baru saja melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin perempuan dengan berat 3,27 Kg dan panjang 47 Cm, Kamis (28/2) dini hari.

Kabar baik inipun disampaikan Maya lewat akun Instagram miliknya.

“Proud to announce our latest 3.0 version has been launched this morning!,” tulis Maya pada keterangan foto bayi mungilya.

Bayi mungil itu diberi nama Davinka Sidarta. Kini, pasangan ini telah memiliki dua putri dan satu putra.

“We are all happy and healthy. Thankyou for the prayer Krisna&Maya,” ungkap artis kelahiran 32 tahun lalu ini.

Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar unggahan Maya yang menikah dengan Krisna pada 16 Juni 2012 lalu.(nin/pojoksatu/jpnn)