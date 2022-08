Selamat, Olike Indonesia Raih 2 Penghargaan di Ajang Selular Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - Olike Indonesia, perusahaan teknologi muda kreatif yang bergerak dibidang aksesoris smartphone, audio, hingga produk IoT, meraih dua gelar sekaligus.

Adapun dua gelar itu ialah Best TWS (True Wireless Stereo) of The Year dan Best Smartwatch of the Year dari Selular Award 2022.

Produk yang mendapatkan penghargaan tersebut ialah TWS Hero T10 dan Smartwatch Zeth W1.

"Penghargaan ini menjadi gelar pertama kami semenjak kami berkiprah di industri teknologi Indonesia sejak 2017,” ungkap CEO Olike Indonesia Mr. Cain Wang dalam siaran persnya, Rabu (3/8).

Selular Media Network, yang merupakan salah satu media yang mengulas mengenai segala hal gaya hidup teknologi kembali menyelenggarakan Selular Award 2022 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku industri teknologi (ICT) di tanah air.



Bertajuk “Winning in Digital Ecosystems”, Selular Award ke-19 itu diselenggarakan pada Jumat (29/7).

Produk yang semakin mutakhir dari Olike Dua produk pemenang TWS dan Smartwatch Selular Award 2022 itu hadir pada awal 2022 sebagai bentuk terobosan produk Olike yang semakin mutakhir.

Hero T10 hadir sebagai salah satu TWS terbaik Olike hampir di semua sisi.

Mulai dari desain yang hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu tosca, putih & ungu ini menunjukkan kesan anak muda yang trendy.