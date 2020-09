Selandia Baru-Indonesia Dorong Kerja Sama Pengembangan Energi Panas Bumi

jpnn.com, JAKARTA - Selandia Baru terus mendukung pengembangan sektor energi panas bumi di Indonesia, seiring dengan komitmennya memimpin upaya global dalam mewujudkan pemulihan ekonomi hijau pascapandemi Covid-19.

Pandemi telah menyebabkan tekanan ekstrem bagi komunitas internasional, sistem layanan kesehatan, dan perekonomian global, tetapi pada saat yang bersamaan pandemi membuka peluang untuk menyamakan kebijakan iklim dan membangun dunia lebih hijau.

"Meski tingkat emisi global menurun selama pembatasan sosial di sejumlah negara, pemerintah dan para pakar sepakat bahwa negara-negara di dunia harus bekerja sama untuk menjamin keberlanjutan," ungkap Menteri Perdagangan dan Pertumbuhan Ekspor Selandia Baru David Parker dalam acara Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC).

Ia mengatakan, program rendah karbon seperti pengembangan panas bumi dapat membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, tantangan utamanya harus diatasi dan diwujudkan solusinya.

“Terkadang terdapat pola pikir yang melihat bahwa upaya pelestarian lingkungan sebagai beban pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memulihkan ekonomi pascaCovid-19, maka sektor sosial ekonomi dan lingkungan harus menjadi perhatian utama,” ujar dia.

DIIGC 2020 diadakan oleh Asosiasi Panasbumi Indonesia secara virtual meeting pada 1-10 September 2020.

Berdasarkan The Future is Now, Committing Geothermal Energy for Indonesia Sustainable Development, DIIGC 2020 bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku industri panas bumi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan mitra potensial, termasuk Selandia Baru yang telah rutin berpartisipasi sejak 2015.