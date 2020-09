Selena Gomez Kecam Facebook dan Instagram

jpnn.com - SELENA Gomez, salah satu bintang paling berpengaruh di media sosial dunia kini mengkritik Facebook. Dia mengungkapkan keluhan dan pesan pribadi yang dia kirim ke eksekutif Facebook Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg.

Gomez, 28 tahun, yang memiliki 193 juta pengikut di Instagram dan lebih dari 77 juta di Facebook, mengunggah pesan tersebut di Instagram Stories.

Dia menyebut pendiri dan CEO Facebook dan Sandberg dengan permohonan untuk memulai dialog tentang masalah penyebaran informasi yang salah dan perkataan yang mendorong kebencian.

"Facebook dan Instagram digunakan untuk menyebarkan kebencian, informasi yang salah, rasisme, dan kefanatikan," tulisnya, dikutip dari The Hollywood Reporter.



Pelantun "Come & Get It" itu mengunggah pesan tersebut dua hari setelah dorongan signifikan oleh bintang-bintang lainnya seperti Kim Kardashian, Jamie Foxx, Kerry Washington, Sacha Baron Cohen, Mark Ruffalo, dan Katy Perry untuk kampanye #StopHateforProfit dengan menutup aktivitas media sosial mereka.

"Saya memanggil Anda berdua untuk 'membantu menghentikan ini'. Harap matikan grup dan pengguna yang berfokus pada penyebaran kekerasan ujaran kebencian dan informasi yang salah. Masa depan kita bergantung padanya," tulisnya.

Gomez kemudian mengungkit tentang pemilu Amerika Serikat mendatang, yang kurang 46 hari dari sekarang.

Baca Juga: Selena Gomez Umumkan Mengalami Gangguan Bipolar

"Kita tidak boleh memberikan informasi yang salah tentang pemungutan suara," lanjutnya. "Harus ada pemeriksaan fakta dan pertanggungjawaban. Harapan untuk mendengar kabar dari Anda secepatnya."

The Hollywood Reporter telah menghubungi Facebook, tetapi salah satu sosial media terbesar itu belum memberikan komentar. (ant/rtr/ngopibareng/jpnn)