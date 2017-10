Selidiki Medsos Calon Karyawan, Perusahaan Dianggap Langgar Privasi

Jika Anda menjadi salah satu dari kandidat terakhir di sebuah pekerjaan, kemungkinan calon bos Anda telah menemukan Anda di Facebook.

Jadi adakah yang salah dengan mereka meminta tautan ke profil Facebook Anda?

Itulah dilema yang dihadapi mantan warga Sunshine Coast, Queensland, yakni Meegan Evans -yang setelah melamar posisi sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga di Melbourne -diminta oleh pihak pemberi kerja untuk berbagi tautan ke halaman Facebook-nya.

Sebuah cuplikan percakapan di antara keduanya diunggah ke halaman Facebook ABC Brisbane pada hari Selasa (10/10/2017) pagi:

Meegan mengatakan bahwa ia telah memberikan resume dan daftar referensi untuk posisi tersebut, mengira hal itu akan cukup.

"Saya selalu ingin menjaga agar kehidupan pribadi dan pekerjaan saya terpisah dan saya harus diijinkan melakukannya tanpa ditanyai tentang keputusan saya.”

"Saya juga berpikir bahwa seseorang bisa dengan mudah salah menilai lewat media sosial dan karena itu saya berpikir bahwa memiliki referensi dan surat pemeriksaan polisi adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai apakah seseorang akan cocok untuk sebuah pekerjaan atau tidak.”

Direktur utama Hays Specialist Recruitment Queensland, Darren Buchanan, mengatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengejutkannya.

"Itu memang terjadi di pasar kerja, [tapi] saya kira itu belum begitu lazim," sebutnya.

"Tapi sangat mungkin hal itu akan muncul dan menjadi praktik yang lebih umum. Saya pikir pemberi kerja harus berhati-hati, sangat berhati-hati saat menanyakan hal itu."

Buchanan mengatakan, berbagi halaman Facebook bisa berdampak baik dan buruk terhadap calon karyawan.

"Itu bisa merugikan jika ada unggahan di sana yang mungkin tidak menguntungkan Anda.”

"Jika seseorang menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak mempekerjakan Anda karena halaman Facebook Anda, itu berpeluang menciptakan potensi diskriminasi."

Buchanan mengatakan, begitu penting untuk memeriksa halaman Facebook Anda sebelum melamar pekerjaan.

"Saya pikir belum banyak orang memikirkan konsekuensinya atau bagaimana dampaknya terhadap kesempatan kerja mereka," utaranya.

FireFox NVDA users - To access the following content, press 'M' to enter the iFrame.