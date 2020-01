Semi Final Yamaha CustomMAXI Dimulai dari Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Kontes modifikasi CustoMAXI x Yamaha Heritage Built telah memasuki tahap semifinal. Kota Bekasi menjadi lokasi pertama dari rangkaian pelaksanaannya di sembilan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Sebanyak 45 unit motor dari ratusan pendaftar di region Jabodetabek telah lolos ke semifinal melalui pendaftaran website resmi.

Kontes yang memasuki tahun ke-3 ini menjadi favorit bagi para penggemar modifikasi di Indonesia. Yamaha mengadakan aktivitas ini sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen MAXI Yamaha dan juga All New XSR 155.

Produk-produk unggulan itu pun mudah dimodifikasi sehingga para pecintanya terpacu menumpahkan ide-ide segar serta kreatifitas terbaiknya.

Masyarakat khususnya pecinta modifikasi sangat antusias mengikuti event CustoMAXI x Yamaha Heritage Built. Sehingga para juri harus bekerja keras memilih, karena sebagian besar hasil modifikasi dirancang apik dan profesional.

"Babak semifinal telah dimulai perdana di Bekasi, dan akan berlanjut ke kota-kota lainnya," ungkap Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Yordan Satriadi di Bekasi, Sabtu (18/1)

Dalam kompetisi ini disuguhkan tiga kategori yaitu MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor Xmax, Nmax, Aerox, Lexi. Serta tambahan baru Digital Custom All New Nmax 155 dan Yamaha Heritage Built untuk All New XSR 155. Khusus buat skutik baru All New Nmax 155, adu kontes modifikasinya secara digital.

Tantangan juga menanti bagi penggemar motor sport heritage All New XSR 155 yang sudah mewujudkan modifikasi buatannya. Karya-karya modifikasi unggulan peserta akan ditampilkan di venue acara yang dapat menyedot perhatian publik.