Semifinal Liga Europa: Arsenal Jumpa Valencia, Chelsea Ketemu Eintracht Frankfurt

jpnn.com, LONDON - Empat tim memastikan lolos ke semifinal Liga Europa 2018-2019. Kepastian itu didapat setelah leg kedua perempat final tuntas, Jumat (19/4) dini hari WIB.

Mereka ialah Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt dan Chelsea. Kejutan terbesar diraih Frankfurt yang berhasil menyingkirkan raksasa Portugal, Benfica, meski pada leg pertama kalah 2-4 di markas As Aguias – julukan Benfica.

Arsenal melaju ke semifinal usai menyingkirkan Napoli dengan agregat 3-0. Pada laga perempat final leg kedua, Jumat (19/4) dini hari WIB, The Gunners menang 1-0 di San Paolo, markas Napoli. Gol tunggal dihasilkan oleh Alexander Lacazette pada menit 36 lewat tendangan bebas.

Sementara itu, Valencia melenggang ke semifinal usai mengungguli sesama klub Spanyol, Villarreal dengan agregat 5-1. Pada perempat final leg kedua di Mestalla, Los Che menang dengan skor 2-0. Gol Valencia dihasilkan Toni Lato pada menit 13 dan Dani Parejo pada menit 54 lewat tendangan bebas langsung.

Kejutan di babak perempat final dilakukan oleh wakil Jerman, Frankfurt. Kalah 2-4 di markas Benfica pada leg pertama perempat final, mereka mampu melenggang ke semifinal usai menang 2-0 di kandang sendiri, Jumat (19/4) dini hari WIB. Gol Frankfurt dihasilkan oleh Filip Kostic dan Sebastian Rode. Agregat memang sama kuat yakni 4-4. Namun, Frankfurt unggul agresif di kandang lawan lantaran mampu mencetak dua gol pada pertemuan pertama.

100 - Chelsea are the second Premier League side to reach 100 goals in all competitions this season after Manchester City. Centurions. pic.twitter.com/bvqupKks0P — OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2019