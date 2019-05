Semifinal Sudirman Cup 2019: Susunan Pemain Indonesia Vs Jepang, Top Semua, Ngeri!

jpnn.com, NANNING - Pertemuan Indonesia vs Jepang di semifinal Sudirman Cup 2019, Minggu (25/5) mulai pukul 17.00 WIB nanti dijamin ketat sejak awal.

Di partai pertama akan bentrok ganda putra peringkat satu melawan dua dunia yakni Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda. Peluang masih 50-50.

Pada partai kedua, ada duel tunggal putri antara Gregoria Mariska Tunjung melawan Akane Yamaguchi. Disusul bentrok yang juga pasti sengit; Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota.

(Baca Juga: Sikat Thailand, Tiongkok Tembus Final Sudirman Cup 13 Kali Beruntun)

Jika belum ada yang mengoleksi tiga kemenangan, duel Indonesia vs Jepang akan dilanjutkan dengan partai keempat Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara, atau bahkan partai kelima antara Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino. Semuanya pemain top. (adk/jpnn)

Indonesia vs Jepang:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda

Peringkat BWF: 1 vs 2

Rekor pertemuan: 8-5

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi

Peringkat BWF: 15 vs 4

Rekor pertemuan: 1-2

Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota

Peringkat BWF: 7 vs 1

Rekor pertemuan: 3-7

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara

Peringkat BWF: 5 vs 1

Rekor pertemuan: 0-2

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino

Peringkat BWF: 7 vs 3

Rekor pertemuan: 1-0