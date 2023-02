Sempat Akan Mundur dari Dunia Akting, Emir Mahira Ungkap Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Emir Mahira mengaku sempat mendapat penerimaan kurang baik saat dia hendak comeback ke dunia akting.

Adapun aktor 25 tahun itu sempat vakum dari dunia akting tanah Air gegara melanjutkan studinya di luar negeri.

"Aku mencoba comeback, tetapi apresiasinya kurang positiflah hitungannya karena kurang followers, ya banyak yang sudah lebih berprestasi selama aku kuliah di luar negeri," ujar Emir Mahira di The Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2).

"Ya, yang aku dapatin sejujurnya itu rejection," sambungnya.

Atas alasan tersebut, dia pun berpikir untuk mengundurkan diri dari dunia perfilman.

Hingga akhirnya, dia mendapat tawaran untuk membintangi film Dear David.

Dalam film tersebut, Emir beradu akting dengan Shenina Cinnamon dan Caitlin North Lewis.

"Palari dan Netflix memberikan kesempatan ini, aku kayak, 'oh masih ada yang mau bekerja sama aku' dan they help me refind my value," tutur Emir Mahira.