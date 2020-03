Sempat Kaget, Liverpool Taklukkan AFC Bournemouth

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Setelah dua laga beruntun kalah, tim asuhan Jurgen Klopp memetik tiga poin di pekan ke-29 Premier League.

Menjamu AFC Bournemouth di Anfield, Sabtu (7/3) malam WIB, Liverpool menang 2-1. Publik Anfield sebelumnya sempat khawatir lantaran tim kesayangannya tertinggal cepat, di menit ke-9.

Sebuah serangan balik Bournemouth dituntaskan Callum Wilson dan membuat kiper tuan rumah Adrian tak berdaya.

Gol ini memicu geram penonton dan juga Jurgen Klopp. Sebelum gol tercipta, sempat ada duel perebutan bola antara pemain tamu dan bek The Reds.

27 - Since the start of last season, both Mohamed Salah and Sadio Mané have scored a Premier League-high 27 goals in home games. Anfield. #LIVBOU pic.twitter.com/iHVve2DjOq — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2020