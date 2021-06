Sempat Kehilangan, Novak Djokovic Tembus Babak Kedua Wimbledon

jpnn.com, LONDON - Tunggal putra peringkat satu dunia Novak Djokovic melaju ke babak kedua Wimbledon setelah mengalahkan petenis wild card Inggris Jack Drapper.

Pada pertandingan di Center Court, Senin (28/6) malam WIB itu, Djokovic sempat kehilangan set pertama 4-6.

Kekalahan Djokovic di set pertama itu tampak membuat para penonton gembira, heboh.

Mereka berharap pemain mereka memberikan perlawanan di set-set berikutnya.

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4 — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021