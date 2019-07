Djokovic Kalahkan Federer di Final Wimbledon Paling Lama dalam Sejarah

jpnn.com, LONDON - Novak Djokovic (Serbia) mempertahankan gelar Wimbledon setelah mengalahkan Roger Federer (Swiss) dalam final di Centre Court All England Club, London, Senin (15/7) dini hari WIB.

Tak mudah. Djokovic harus melakoni pertandingan berdurasi empat jam 57 menit untuk menang 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) atas lawannya yang berusia 37 tahun itu.

A match for the ages…



The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019