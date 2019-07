Prediksi Djokovic vs Federer: Seperti Sekolah, Tak Perlu Lagi Membaca Buku di Hari Ujian

jpnn.com, LONDON - Final tunggal putra Wimbledon 2019 di Centre Court All England Lawn Tennis & Croquet Club, London, Minggu (14/7) mulai pukul 20.00 WIB, akan mempertemukan Novak Djokovic vs Roger Federer. Salah satu laga paling ditunggu di dunia tenis, apalagi terjadi di Wimbledon.

They treated us to grass court magic in 2012, 2014 and 2015.



Expect the same from @rogerfederer vs @djokernole, episode No.48... #Wimbledon pic.twitter.com/GHsiJsdZuq