Federer Butuh 182 Menit Hentikan Nadal di Semifinal Wimbledon 2019, Melelahkan

jpnn.com, LONDON - Roger Federer mencatat final ke-12 Wimbledon dalam kariernya usai menaklukkan Rafael Nadal. Federer harus melakoni laga sengit versus rival klasiknya itu di Centre Court, dalam laga yang tuntas Sabtu (13/7) dini hari WIB.

Warrior.



We knew it before, but @RafaelNadal doesn't go down without a fight - see you in 2020...#Wimbledon pic.twitter.com/ink0xAPycR